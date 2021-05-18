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Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах
Фото: Prisma Bildagentur/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Популярная у дайверов скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

В ведомстве объяснили обрушение естественной эрозией.

Арка располагалась примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал. Четыре острова обитаемы, на них проживают около 30 тыс. человек. Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материкового Эквадора.

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в XIX веке острова исследовал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. Галапагосы популярны у туристов, которые приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на разнообразие видов, вдохновившее теорию эволюции Дарвина.

Галапагосы

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