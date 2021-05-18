Жители армянского села в Карабахе пытались перекрыть путь азербайджанским военным
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жители населенного пункта Красный Базар в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) пытаются перекрыть автодорогу в город Шуши (азерб. Шуша, который после войны осенью 2020 года перешел под контроль Баку), по которой проезжают азербайджанские автоколонны.
"Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли село Тагавард. Со стороны одной из азербайджанских позиций было осуществлено несколько выстрелов, пострадавших нет", - заявил замглавы села Тагавард Севак Хачатрян армянским СМИ.
По его словам, жители Красного Базара намерены выразить протест в связи с действиями азербайджанских Вооруженных сил.
На месте находятся российские миротворцы.
Автодорога в Шуши проходит через населенный пункт Красный Базар, село Тагавард находится приблизительно в километре от дороги.
Минобороны Азербайджана 27 сентября 2021 года заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
8 ноября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.