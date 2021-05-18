Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

Жители армянского села в Карабахе пытались перекрыть путь азербайджанским военным

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жители населенного пункта Красный Базар в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) пытаются перекрыть автодорогу в город Шуши (азерб. Шуша, который после войны осенью 2020 года перешел под контроль Баку), по которой проезжают азербайджанские автоколонны.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли село Тагавард. Со стороны одной из азербайджанских позиций было осуществлено несколько выстрелов, пострадавших нет", - заявил замглавы села Тагавард Севак Хачатрян армянским СМИ.

По его словам, жители Красного Базара намерены выразить протест в связи с действиями азербайджанских Вооруженных сил.

На месте находятся российские миротворцы.

Автодорога в Шуши проходит через населенный пункт Красный Базар, село Тагавард находится приблизительно в километре от дороги.

Минобороны Азербайджана 27 сентября 2021 года заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, азербайджанские военные начали "контрнаступательную операцию" в ответ на провокации с армянской стороны. Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

8 ноября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы НКР Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

10
НКР Карабах Нагорный Карабах

Новости

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио

Японские врачи призвали отменить Олимпиаду в Токио
Дипломатическое противостояние

Посольство РФ в Северной Македонии подтвердило высылку российского дипломата

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами

Абхазия упростила правила пересечения границы российскими туристами
Дипломатическое противостояние

Северная Македония вышлет российского дипломата

Северная Македония вышлет российского дипломата

В Индии зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID за сутки

Аргентина запретила экспорт говядины на месяц для сдерживания цен

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

Знаменитая скала Арка Дарвина обрушилась на Галапагосах

Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют сооружение новых энергоблоков на 2 АЭС в Китае

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

Илон Маск опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира

На Украине суточный показатель заболеваемости COVID вырос почти вдвое

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');