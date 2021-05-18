Жители армянского села в Карабахе пытались перекрыть путь азербайджанским военным

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жители населенного пункта Красный Базар в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) пытаются перекрыть автодорогу в город Шуши (азерб. Шуша, который после войны осенью 2020 года перешел под контроль Баку), по которой проезжают азербайджанские автоколонны.

"Сегодня утром азербайджанские военные обстреляли село Тагавард. Со стороны одной из азербайджанских позиций было осуществлено несколько выстрелов, пострадавших нет", - заявил замглавы села Тагавард Севак Хачатрян армянским СМИ.

По его словам, жители Красного Базара намерены выразить протест в связи с действиями азербайджанских Вооруженных сил.

На месте находятся российские миротворцы.

Автодорога в Шуши проходит через населенный пункт Красный Базар, село Тагавард находится приблизительно в километре от дороги.