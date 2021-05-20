Пашинян сообщил о 600 азербайджанских военных на территории Армении

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Обстановка на армяно-азербайджанской границе напряженная, около 600 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана находятся на территории Армении, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Оперативная ситуация на участках в Сюникской и Гегаркуникской областей, куда вторглись азербайджанские ВС, не изменилась. Ситуация напряженная. В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, логика действий ВС Армении заключается в том, чтобы "тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев".

"В политическом смысле наши действия следующие - не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для предотвращения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские ВС покинули территорию Армении", - отметил Пашинян.