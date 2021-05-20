Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:00Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 902 902+671 092

Пашинян сообщил о 600 азербайджанских военных на территории Армении

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Обстановка на армяно-азербайджанской границе напряженная, около 600 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана находятся на территории Армении, заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

"Оперативная ситуация на участках в Сюникской и Гегаркуникской областей, куда вторглись азербайджанские ВС, не изменилась. Ситуация напряженная. В достаточном количестве азербайджанские военные находятся на различных территориях Армении, около 500-600 человек", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

В миреСША потребуют от Азербайджана вывести военных с территории АрменииЧитать подробнее

По его словам, логика действий ВС Армении заключается в том, чтобы "тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев".

"В политическом смысле наши действия следующие - не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для предотвращения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские ВС покинули территорию Армении", - отметил Пашинян.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

16
Армения Азербайджан Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 164,6 млн

Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 80 ракет за 12 часов

Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 80 ракет за 12 часов

Что случилось этой ночью: четверг, 20 мая

Axios узнал, что Израиль намерен еще пару дней продолжать операцию в Газе

Axios узнал, что Израиль намерен еще пару дней продолжать операцию в Газе

Блинкен на встрече с Лавровым выразил обеспокоенность здоровьем Навального

Блинкен допустил встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном

Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном

Встреча Лаврова с Блинкеном длилась почти два часа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');