Мальта не откроется для туристов из РФ с возобновлением авиасообщения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мальта не будет принимать российских туристов после возобновления регулярного авиасообщения с РФ 25 мая, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

При этом она уточнила, что туроператоры надеются на прием путешественников этим летом.

С 25 мая на взаимной основе возобновляется регулярное авиасообщение с Мальтой, рейсы по маршруту Москва - Валлетта будут осуществляться два раза в неделю.

"Сейчас на Мальту из России можно попасть только с мальтийским гражданством или временным разрешением на пребывание в стране. Однако ожидается, что странам "красной зоны", в том числе и России, с 1 июня дадут добро на посещение при наличии подтвержденной второй дозы вакцины, сделанной за 14 дней до поездки", - рассказала она.

Как попасть на Мальту

Для въезда на Мальту все граждане РФ должны получить шенгенскую визу, но посольство страны приостановило выдачу туристических виз. В стране действуют ограничения: нельзя собираться более шести человек, нужно носить маски и перчатки, работают не все достопримечательности, а отели могут обслуживать только постояльцев.

Мальта условно поделила страны на три категории. Путешественникам из стран "зеленого списка" не нужно сдавать ПЦР-тест перед поездкой. В аэропорту Мальты им проверят температуру, а также граждане заполнят анкету о поездках за последние 30 дней.

Пассажиры, прибывающие на Мальту из стран "желтого списка" (Австрия, Бельгия, Андорра, Канада, Китай, Хорватия, Кипр, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, ОАЭ - всего 51), должны перед посадкой на рейс предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Некоторых пассажиров могут в аэропорту по прилете попросить сдать экспресс-тест на коронавирус.

Все остальные страны, в том числе Россия, входят в "красный список". Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны провести не менее 14 дней в одной из стран "желтого списка", а также иметь при себе отрицательные результаты теста ПЦР, сделанного не позднее 72 часов до прибытия на Мальту.

Для туристов из Евросоюза Мальта планирует открыть границы 1 июня. Для въезда им потребуется сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часов до прибытия на Мальту. Сдать тест можно и по прибытии в аэропорту, но ожидать получения результата придется на карантине. К тому моменту рестораны должны работать до полуночи, а бассейны - до 20:00.