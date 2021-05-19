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Израиль открыл огонь по Ливану в ответ на пуск ракет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля обстреляла из артиллерии район Ливана, откуда ранее в среду в сторону северного Израиля были выпущены четыре ракеты, сообщает издание The Times of Israel.

Израильские военные уточнили, что артиллерийский огонь велся сразу по нескольким целям в Ливане.

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В свою очередь издание The Jerusalem Post уточняет, что из выпущенных из Ливана ракет одна была перехвачена, одна упала на открытой местности, а еще две - в море. При этом сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля на границе с Ливаном и в предместьях Хайфы.

Местные СМИ напоминают, что этот инцидент произошел на фоне напряженной обстановки на границе Израиля и сектора Газа. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие, в том числе из числа местного населения, включая детей и женщин.

Израиль Ливан

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