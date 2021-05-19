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Визовые центры Германии в РФ 1 июня откроют прием заявлений на шенген

Туристические поездки в страну пока невозможны

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Представительства Германии в России с 1 июня будут принимать заявления на оформление шенгенских виз, но с туристическими целями поездки невозможны, сообщает в среду посольство Германии в Москве.

"Начиная с 1 июня 2021 года германские зарубежные представительства в России предлагают заявителям, не относящимся к категориям лиц, в отношении которых действуют исключения, возможность подачи заявления о выдаче шенгенских виз. Получение таких виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Для подачи заявления на шенгенскую визу в Германию необходимо, чтобы предыдущая виза была выдана одним из германских зарубежных представительств на срок не менее двух лет, а срок ее действия заканчивался не ранее 1 апреля 2020 года. "Целью поездки не должен быть туризм", - подчеркнули в посольстве.

Заявителям дополнительно потребуется предъявить полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж, покрывающий по меньшей мере сроки первой запланированной поездки. Также необходимо подписать форму ознакомления с правилами въезда в Германию во время пандемии.

Как отметили в дипмиссии, возможность оформить шенген позволит на момент смягчения ограничений или их полной отмены иметь на руках действующую визу.

Въехать в Германию сейчас могут только лица с видом на жительство, граждане республики или их родственники, а также желающие приехать с деловыми целями.

Германия

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