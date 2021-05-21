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Израиль с 23 мая по 15 июня опробует прием 20 зарубежных тургрупп

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Израиль до середины июня примет 20 зарубежных туристических групп в пробном режиме, заявки на организацию таких туров туроператоры собирало Министерство туризма страны. Ранее сообщалось, что Израиль с 23 мая откроется для туристов, привитых от COVID-19 или переболевших этой инфекцией.

"С 23 мая по 15 июня в страну въедут 20 туристических групп, - сообщила пресс-служба министерства. - Их посещение станет первым этапом в создании системы въезда туристов в страну, по завершении которого планируется постепенное увеличение туристического потока".

Зарегистрированным туроператорам разрешили привезти в Израиль по одной группе численностью от пяти до 30 иностранцев. Для въезда туристам нужно иметь документ о прививке вакциной, одобренной Минздравом. Кроме того, они должны выезжать из стран, эпидемиологическая обстановка которых отвечает требованиям Минздрава Израиля. Им придется сделать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Израиль и еще один - по прибытии, а также сдать по прибытии серологический тест на антитела.

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн заявила, что если пилотный проект по въезду в Израиль вакцинированных туристов пройдет успешно, будет запущен второй этап, на котором въездной туризм будет увеличен.

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Израиль Минтуризма коронавирус Орит Фаркаш-Хакоэн

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