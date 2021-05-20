Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:23Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

Блинкен на встрече с Лавровым выразил обеспокоенность здоровьем Навального

Также госсекретарь США затронул темы войск РФ на границе с Украиной и "притеснения оппозиционных организаций"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что США обеспокоены присутствием российских военных близ границ Украины и состоянием здоровья оппозиционного политика Алексея Навального.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность относительно продолжающегося военного присутствия российских военных рядом с границами Украины, действий против "Голоса Америки" и "Радио Свобода"/"Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ), а также здоровьем Алексея Навального и притеснением оппозиционных организаций", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств.

Вместе с тем Блинкен на переговорах в Исландии в очередной раз заявил о стремлении Вашингтона к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

"Госсекретарь отметил, что США хотят более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - говорится в сообщении государственного департамента.

В нем указано, что Блинкен напомнил о решимости Вашингтона "защищать граждан США, решительно защищать американские интересы, когда действия России угрожают США или их союзникам".

Также госсекретарь обсудил с Лавровым предстоящее российское председательство в Арктическом совете и "важность сотрудничества с учетом наших общих задач в арктическом регионе".

Кроме того, стороны обсудили Сирию и конфликт между Арменией и Азербайджаном. Блинкен и Лавров, подчеркивает Госдеп, также обменялись мнениями по темам, сотрудничество в которых может представлять взаимный интерес для двух стран. Среди них значатся стратегическая стабильность, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, Афганистан.

"Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать обсуждения в дальнейшем", - добавили в Госдепе.

В ночь на четверг в Рейкьявике завершилась первая личная встреча Лаврова и Блинкена. Ранее они дважды созванивались. Встреча продлилась почти два часа.

Глава МИД РФ назвал встречу с Блинкеном конструктивной и отметил желание американской стороны "разгребать завалы" в двусторонних отношениях. Перед началом переговоров российский министр выражал готовность решать накопившиеся проблемы в работе дипломатических представительств США в России и РФ в Соединенных Штатах.

США Россия Энтони Блинкен Сергей Лавров Алексей Навальный

Новости

Блинкен допустил встречу Путина и Байдена в ближайшие недели

Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном

Встреча Лаврова с Блинкеном длилась почти два часа

Москва готова "разгрести завалы" в работе дипмиссий РФ и США

Москва готова "разгрести завалы" в работе дипмиссий РФ и США

В Рейкьявике началась встреча Лаврова и Блинкена

США введут санкции против ряда компаний и судов из-за "Северного потока 2"

Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

Прокурор сообщила о серьезной болезни экс-премьера Италии Берлускони

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

США намерены использовать все средства для остановки строительства "Северного потока 2"

Bloomberg узнал, что США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG

Bloomberg узнал, что США отказались от санкций против Nord Stream 2 AG
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');