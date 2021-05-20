Блинкен на встрече с Лавровым выразил обеспокоенность здоровьем Навального

Также госсекретарь США затронул темы войск РФ на границе с Украиной и "притеснения оппозиционных организаций"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что США обеспокоены присутствием российских военных близ границ Украины и состоянием здоровья оппозиционного политика Алексея Навального.

"Госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую озабоченность относительно продолжающегося военного присутствия российских военных рядом с границами Украины, действий против "Голоса Америки" и "Радио Свобода"/"Свободная Европа" (признаны иноагентами в РФ), а также здоровьем Алексея Навального и притеснением оппозиционных организаций", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств.

Вместе с тем Блинкен на переговорах в Исландии в очередной раз заявил о стремлении Вашингтона к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

"Госсекретарь отметил, что США хотят более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - говорится в сообщении государственного департамента.

В нем указано, что Блинкен напомнил о решимости Вашингтона "защищать граждан США, решительно защищать американские интересы, когда действия России угрожают США или их союзникам".

Также госсекретарь обсудил с Лавровым предстоящее российское председательство в Арктическом совете и "важность сотрудничества с учетом наших общих задач в арктическом регионе".

Кроме того, стороны обсудили Сирию и конфликт между Арменией и Азербайджаном. Блинкен и Лавров, подчеркивает Госдеп, также обменялись мнениями по темам, сотрудничество в которых может представлять взаимный интерес для двух стран. Среди них значатся стратегическая стабильность, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, Афганистан.

"Госсекретарь и министр иностранных дел договорились продолжать обсуждения в дальнейшем", - добавили в Госдепе.

В ночь на четверг в Рейкьявике завершилась первая личная встреча Лаврова и Блинкена. Ранее они дважды созванивались. Встреча продлилась почти два часа.

Глава МИД РФ назвал встречу с Блинкеном конструктивной и отметил желание американской стороны "разгребать завалы" в двусторонних отношениях. Перед началом переговоров российский министр выражал готовность решать накопившиеся проблемы в работе дипломатических представительств США в России и РФ в Соединенных Штатах.