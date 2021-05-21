Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернулась на родину

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гражданка России Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) вернулась в Россию после того, как отбыла срок в США. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он отметил, что Тэраду продержали в депортационной тюрьме США более четырех месяцев после отбытия ею приговора.

Поскольку "ей не оказывалась необходимая медпомощь и месяцами ее держали в одиночной камере без окон", Мельников обращался к главе МИД Сергею Лаврову и президенту США Джо Байдену для ускоренного решения вопроса о депортации в Россию, поскольку действия правоохранительных органов США в отношении гражданки России были незаконными.

Россиянка нуждается в срочной операции, однако во время ее пребывания в тюрьме США ей необходимой медпомощи не предоставили.

По словам правозащитника, уроженка Санкт-Петербурга Мира Тэрада переехала в США для учебы в университете Вашингтона, где вышла замуж за гражданина этой страны Алета Тэраду. В 2015 году в ссоре супруг ранил ее из огнестрельного оружия и длительный срок она провела в больнице, где ей провели операцию на ноге.

По данным Мельникова, из-за полученной травмы она является инвалидом, при этом в американской тюрьме ей не оказывалась необходимая медпомощь.

Задержали в Финляндии

В декабре 2018 года русско-финская правозащитная организация разместила в фейсбуке обращение матери петербурженки, где она сообщала о задержании дочери по запросу американских властей в аэропорту Хельсинки.

В июле 2019 года "Интерфакс" сообщал, что Тэрада была экстрадирована из Финляндии.

С супругом она развелась по доверенности уже после того, как ее задержали в Финляндии.

В ноябре 2019 года бывшего супруга россиянки Алета Тэраду выслали из России на родину, где его разыскивали в организации контрабанды наркотиков в крупном размере. Мире Тэрада, экстрадированной из Финляндии, в США предъявили обвинение в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.

Она поясняла, что находилась в момент совершения преступления под влиянием мужа. Обвинения в отмывании она связывала с тем, что использовала счета компании мужа для оплаты услуг, о причастности мужа к торговле наркотиками ничего не знала.

Она была приговорена американским судом к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения россиянки истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в депортационную тюрьму, где она более 4 месяцев ожидала депортации.