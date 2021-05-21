Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнееAНачало в 20:15Белоруссия БелоруссияСловакия СловакияBНачало в 20:15Канада КанадаЛатвия Латвия

Отбывшая срок в США россиянка Тэрада вернулась на родину

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гражданка России Мира Тэрада (до замужества Оксана Вовк) вернулась в Россию после того, как отбыла срок в США. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он отметил, что Тэраду продержали в депортационной тюрьме США более четырех месяцев после отбытия ею приговора.

Поскольку "ей не оказывалась необходимая медпомощь и месяцами ее держали в одиночной камере без окон", Мельников обращался к главе МИД Сергею Лаврову и президенту США Джо Байдену для ускоренного решения вопроса о депортации в Россию, поскольку действия правоохранительных органов США в отношении гражданки России были незаконными.

Россиянка нуждается в срочной операции, однако во время ее пребывания в тюрьме США ей необходимой медпомощи не предоставили.

По словам правозащитника, уроженка Санкт-Петербурга Мира Тэрада переехала в США для учебы в университете Вашингтона, где вышла замуж за гражданина этой страны Алета Тэраду. В 2015 году в ссоре супруг ранил ее из огнестрельного оружия и длительный срок она провела в больнице, где ей провели операцию на ноге.

По данным Мельникова, из-за полученной травмы она является инвалидом, при этом в американской тюрьме ей не оказывалась необходимая медпомощь.

Задержали в Финляндии

В декабре 2018 года русско-финская правозащитная организация разместила в фейсбуке обращение матери петербурженки, где она сообщала о задержании дочери по запросу американских властей в аэропорту Хельсинки.

В июле 2019 года "Интерфакс" сообщал, что Тэрада была экстрадирована из Финляндии.

С супругом она развелась по доверенности уже после того, как ее задержали в Финляндии.

В ноябре 2019 года бывшего супруга россиянки Алета Тэраду выслали из России на родину, где его разыскивали в организации контрабанды наркотиков в крупном размере. Мире Тэрада, экстрадированной из Финляндии, в США предъявили обвинение в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег.

Она поясняла, что находилась в момент совершения преступления под влиянием мужа. Обвинения в отмывании она связывала с тем, что использовала счета компании мужа для оплаты услуг, о причастности мужа к торговле наркотиками ничего не знала.

Она была приговорена американским судом к 46 месяцам тюрьмы. Срок заключения россиянки истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в депортационную тюрьму, где она более 4 месяцев ожидала депортации.

США Мире Тэрада

Новости по теме

Новости

Украина собралась приостановить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

Украина собралась приостановить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

У Храмовой горы начались стычки между палестинцами и полицией Израиля

Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Медведчук отверг подозрения в передаче информации спецслужбам РФ

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России
Крушение украинского самолета в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');