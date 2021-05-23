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Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Национальная служба спасения в Альпах сообщила о смерти одного из двоих детей, доставленных в больницу после падения кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии.

Таким образом, число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14.

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего, речь идет об обрыве троса.

Кабинка сорвалась незадолго до прибытия на станцию и рухнула в труднопроходимой лесистой местности с высоты примерно полутора километров. Именно это осложнило проведение поисково-спасательной операции, в которой принимают участие сотрудники экстренных служб, карабинеры и даже спелеологи.

Канатная дорога была реконструирована в 2016 году и только недавно вновь открылась после снятия коронавирусных ограничений. На горе располагается небольшой парк развлечений и смотровая площадка, половину пути до них нужно проделать по канатной дороге, вторую половину - на другом подъемнике.

Сегодняшнее происшествие на канатной дороге стало для Италии самым крупным с 1998 года, когда низко летевший американский военный самолет крылом срезал канат подъемника в Доломитах. Тогда погибли 20 человек.

Италия

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