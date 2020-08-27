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Военные мятежники в Мали освободили свергнутого президента Кейту

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Свергнутый в ходе военного переворота 18 августа президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта был освобожден в четверг. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на представителя военных, поднявших мятеж.

"Он был освобожден сегодня утром, и вернулся к себе домой", - приводит издание слова представителя военных Джибрии Майги.

В Мали 18 августа произошел мятеж военнослужащих, начавшийся на крупной военной базе в Кати близ столицы страны Бамако. Взбунтовавшиеся военные арестовали президента страны Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. Вслед за этим Кейта выступил с заявлением об отставке.

Захватившие власть военные объявили о формировании "Национального комитета спасения народа".

С осуждением госпереворота выступил Евросоюз, немедленного и безоговорочного освобождения Кейты и Сиссе из-под ареста потребовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Переворот осудил президент Франции Эммануэль Макрон.

Активные протесты в Мали начались в марте 2020 года. Оппозиционные силы были недовольны тем, что Конституционный суд отменил результаты голосования на парламентских выборах на ряде избирательных участков, что позволяло партии Кейты сохранить большинство в парламенте.

В дальнейшем протесты стали массовыми. Протестующие выступали против нищеты, роста коррупции и активизации экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Всё это сопровождалось столкновениями между населением и силами полиции.

Президент Ибрагим Бубакар Кейта, находившийся у власти с 2013 года (в 2018 году также победил на президентских выборах во второй раз), пользовался поддержкой французских властей. При нем французские военные развернули в стране антитеррористическую операцию "Сервал", которая в 2014 году получила название "Бархан". В бывшей колонии Франции, помимо французского военного контингента, проживает значительное число французов, в разных секторах работают французские специалисты.

На протяжении всего правления Кейты в стране возникали коррупционные скандалы, обострялись межэтнические отношения. В середине марта 2019 года в стране произошли массовые убийства мирного населения. В армии на фоне коррупции, плохого материального обеспечения, задержки зарплат зрело недовольство государственной властью. Демонстративная поддержка руководства страны Парижем порождала антифранцузские настроения среди части населения.

Поднявшие мятеж военные заявили о намерении назначить "президента переходного периода". "Будет учрежден переходный совет с президентом переходного периода, либо военным, либо гражданским. Мы находимся в контакте с гражданским обществом, оппозиционными партиями, с (политическим) большинством, со всеми, чтобы попытаться осуществить переход", - сообщил телеканалу France 24 представитель мятежников полковник Исмаэль Ваге.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) направило в Мали делегацию высокого уровня "для возвращения конституционного порядка" и серии соответствующих необходимых мер. ECOWAS потребовал освобождения Кейты.

Мали Ибрагим Кейта

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