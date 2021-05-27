Украинский "Энергоатом" хочет получить от РФ компенсацию за утерянные в Крыму активы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Украинское госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в мае 2021 года направило в компетентные органы РФ уведомление о возникновении спора относительно компенсации из-за потери активов в Крыму, в частности Донузлавской ветроэлектростанции, сообщила компания.

"Энергоатом" непременно решит этот спор во внесудебном или в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства", - приведены в сообщении слова врио президента НАЭК Петра Котина.

Как пояснили в компании, "Энергоатом" направил соответствующее уведомление в РФ в соответствии с ч.1 ст.9 соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ N1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. После получения сообщения российской стороной, согласно процедуре, у сторон остается шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд.

В декабре 2020 года "Энергоатом" и международная юридическая компания Shearman & Sterling LLP заключили договор о предоставлении услуг по подготовке и направлении уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию.