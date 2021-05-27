Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария8 : 1Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 16:15США США4 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 20:15Швеция ШвецияЧехия ЧехияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияИталия Италия

Украинский "Энергоатом" хочет получить от РФ компенсацию за утерянные в Крыму активы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Украинское госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в мае 2021 года направило в компетентные органы РФ уведомление о возникновении спора относительно компенсации из-за потери активов в Крыму, в частности Донузлавской ветроэлектростанции, сообщила компания.

"Энергоатом" непременно решит этот спор во внесудебном или в судебном порядке. Национальная энергогенерирующая компания должна получить компенсацию за активы, которые уже восьмой год подряд не работают на экономику и энергетическое развитие украинского государства", - приведены в сообщении слова врио президента НАЭК Петра Котина.

Как пояснили в компании, "Энергоатом" направил соответствующее уведомление в РФ в соответствии с ч.1 ст.9 соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ N1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. После получения сообщения российской стороной, согласно процедуре, у сторон остается шесть месяцев для урегулирования спорного вопроса во внесудебном порядке. В случае если стороны не придут к соглашению, этот спор может быть передан на рассмотрение в суд.

В декабре 2020 года "Энергоатом" и международная юридическая компания Shearman & Sterling LLP заключили договор о предоставлении услуг по подготовке и направлении уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию.

Энергоатом Украина Крым Петр Котин

Новости по теме

Новости
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines

Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

По вменяемой в Белоруссии статье Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

По вменяемой в Белоруссии статье Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы

Тайская Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов

Тайская Паттайя с 1 октября отменит карантин для привитых туристов
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Суд в пятницу рассмотрит жалобу на задержание россиянки Сапеги

Дуда обвинил РФ в незаконном военном присутствии в Южной Осетии

Дуда обвинил РФ в незаконном военном присутствии в Южной Осетии

Ракетные удары Израиля по Газе могут счесть военным преступлением

Ракетные удары Израиля по Газе могут счесть военным преступлением

Песков обвинил президента Польши в ненависти после слов о "ненормальной" России

Песков обвинил президента Польши в ненависти после слов о "ненормальной" России

Отменен рейс Аustrian из Вены в Москву

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Отменен рейс Air France из Парижа в Москву

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');