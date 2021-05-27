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В Барановичах задержали 20 человек за оскорбления в адрес погибших пилотов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах пилотов задержаны 20 человек.

"Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграм-каналов, некоторые в прошлом судимые. Их действиям следователи дают правовую оценку, и речь идет о статье "Разжигание социальной вражды" (ст. 130 УК - ИФ)", - сообщает телеканал "Беларусь 1" в четверг.

При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность и попытался увести самолет от населенного пункта, но несмотря на аварийное катапультирование, оба летчика погибли, заявили в минобороны Белоруссии ранее.

Как сообщалось, в мае в Барановичах потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной бригады майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко - летчик звена, проинформировали в военном ведомстве.

Белоруссия Барановичи

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