В Белоруссии два пилота погибли при крушении военного самолета

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В районе белорусского города Барановичи в среду потерпел крушение армейский учебный самолет, сообщило Минобороны Белоруссии.

"Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", - говорится в сообщении.

"К сожалению, оба летчика погибли", - сообщили в Минобороны. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиационной бригады майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куканенко - летчик звена, проинформировали в военном ведомстве.

По данным министерства, других жертв и разрушений нет. На место ЧП выехала комиссия министерства обороны во главе с заместителем министра обороны республики по вооружению.