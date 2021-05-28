Бывший выпускник с женой пожертвовали Тринити-колледжу €30 млн

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тринити-колледж в Дублине получил пожертвование в размере €30 миллионов (около 27 млрд руб.) от бывшего выпускника и его жены, сообщает BBC News.

Эрик Кинселла, исполнительный председатель Jones Engineering group, и его жена Барбара сделали пожертвование, которое считается самым крупным благотворительным подарком от частных лиц ирландскому университету. Деньги пойдут на строительство здания в новом кампусе Trinity East. Новый исследовательский институт будет использоваться для крупномасштабных исследовательских программ в области машиностроения, окружающей среды и новых технологий.

Выступая перед ирландской национальной телекомпанией RTÉ Эрик Кинселла сообщил, что он и его жена "рады поддержать проект такого национального значения".

Пара ранее жертвовала деньги на центр в университетской библиотеке Ашера, а также на программу стипендий для талантливых студентов-инженеров.