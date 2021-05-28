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Германия признала геноцидом свои действия в Юго-Западной Африке в годы колониализма

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Берлин признал, что действия немецких властей в период колониального правления в Юго-Западной Африке (ныне Намибия) подпадают под определение геноцида.

"С нынешней перспективы мы официально будем определять те события как геноцид", - говорится в заявлении, выпущенном от имени главы МИД Германии Хайко Мааса.

"В свете исторической и моральной ответственности Германии мы попросим у Намибии и потомков жертв прощения за совершенные злодеяния", - добавил министр.

По его словам, Берлин намерен предоставить Намибии финансовую помощь в размере 1,1 млрд евро, которые будут направлены "на реконструкцию и развитие". В то же время средства, которые будут выплачиваться в течение 30 лет, не будут официально называться компенсацией.

Территория современной Намибии находилась под немецким колониальным правлением с 1884 по 1915 год. В 1904-1908 годы при подавлении восстаний были убиты не менее 70 тысяч местных жителей.

Германия Африка Намбия

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