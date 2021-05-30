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Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 мая

Предложение Евросоюза Вашингтону о сотрудничестве против России, свадьба премьер-министра Великобритании, победа "Челси" в финале Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России. Такое положение содержится в проекте совместного заявления на саммите Евросоюз-США, направленного на согласование в Вашингтон. Позже должна будет состояться женевская американо-российская встреча на высшем уровне.

- Премьер-министр Великобритании тайно женился в Лондоне. Супругой Бориса Джонсона стала Кэрри Саймондс. По данным The Sun, его подчиненные не знали о свадьбе. Для британского премьер-министра этот брак стал третьим по счету, а его невеста вышла замуж впервые. У пары уже есть общий сын Уилфред.

- МВД РФ подтвердило возможность получать загранпаспорта для россиян за рубежом. Ранее в СМИ появилась информация об изменениях правил оформления и выдачи загранпаспортов, по которым проживающим за рубежом гражданам РФ якобы придется возвращаться в Россию за новым документом. Впоследствии это опровергла представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Десятки тысяч бразильцев вышли на акции протеста против Болсонару. Демонстранты выступили с требованием импичмента из-за действий президента по борьбе с коронавирусом, а также указывали на необходимость финансовой помощи и ускорения вакцинации. За время пандемии в Бразилии от COVID-19 скончались почти 460 тысяч человек, болезнь была выявлена у более чем 16 миллионов ее жителей.

- "Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В финальном матче в Порту футболисты "Челси" со счетом 1:0 взяли верх над другим представителем Англии, командой "Манчестер Сити". Гол на 42-й минуте провел Кай Хаверц. Впервые лондонский клуб выиграл турнир в 2012 году.

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