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В США арестовали обвиняемого в краже 192 аппаратов ИВЛ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В США арестовали Йоэлвиса Эрнандеса, обвиняемого в краже 192 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на прокуратуру США.

Эрнандес был задержан в техасском городе Дель-Рио. Ранее также был арестован его возможный сообщник Луис Монтеро. По данным правоохранительных органов, обвиняемые угнали прицеп с 192 аппаратами ИВЛ со стоянки в аэропорту Майами 9 августа 2020 года.

Украденная техника предназначалась для больницы в Сальвадоре в рамках гуманитарной помощи. Ее стоимость оценивается в $3 млн.

В сентябре прошлого года ФБР назначило награду в $5 тысяч за информацию об Эрнандесе, которая могла бы помочь в его задержании. Тогда предполагалось, что подозреваемый может скрываться в штате Флорида, где он проживал. В ориентировке ФБР указывалось, что Эрнандес имеет связи с Кубой.

США Техас Дель-Рио

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