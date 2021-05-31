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Чешского премьера Бабиша обвинили в мошенничестве с субсидиями ЕС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Чехии подали в прокуратуру запрос о выдвижении обвинения в адрес премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого подозревают мошенничестве с использованием субсидий Европейского союза.

Как сообщает Associated Press, прокуратура Праги сообщила, что получила результаты полицейского расследования, по итогам которых в отношении Бабиша были выдвинуты подозрения в мошенничестве со средствами на $2 млн, которые выделялись из фондов ЕС.

Отмечается, что полиция ранее уже просила выдвинуть обвинение премьер-министру, однако прокуратура решила прекратить дело. Генпрокурор страны Павел Земан заявил, что у полиции недостаточно доказательств.

Дело, материалы которого насчитывают более 34 тыс. страниц, касается фермерского хозяйства, которое получило субсидии ЕС после того, как перешло от принадлежащего Бабишу конгломерата Agrofert членам семьи премьера. Субсидии предназначались малому и среднему бизнесу, а Agrofert под это требование не попадал.

AP отмечает, что позднее ферма снова перешла под контроль конгломерата.

Сам Бабиш отвергает все обвинения.

Чехия Андрей Бабиш Agrofert Евросоюз

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