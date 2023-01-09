Суд оправдал бывшего премьер-министра Чехии Бабиша по делу о мошенничестве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пражский суд оправдал бывшего чешского премьер-министра Андрея Бабиша по делу о незаконном использовании субсидии в 2 млн евро от ЕС, сообщает в понедельник Associated Press.

Суд вынес Бабишу оправдательный приговор, тогда как прокурор запрашивал три года условно и штраф в 10 млн крон (примерно 417 тыс. евро).

Бабиш обвинялся в том, что незаконно получил субсидию ЕС на строительство центра Stork's Nest. Сам политик заявил, выступая в суде в минувшую пятницу, 6 января, о своей невиновности. Он заявил, что обвинения против него были политически мотивированы.

При этом Бабиш является одним из фаворитов на грядущих выборах президента, которые должны будут состояться 13-14 января, отмечает агентство.

Бабиш занимал должность премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год.