Поиск
AНачало в 20:15Россия РоссияБелоруссия БелоруссияонлайнBНачало в 20:15Германия ГерманияЛатвия ЛатвияAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 7Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия2 : 4США СШАОконченподробнее

Союзники по НАТО договорились укреплять оборону

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД государств-членов НАТО договорились продолжать укреплять оборону, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры договорились об укреплении коллективной обороны против всех угроз и подтвердили свои обязательства по расходам на оборону", - сказал Столтенберг во вторник по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса.

На встрече глав МИД обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что почти все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы на оборону в 2020 году.

"В результате 12 членов НАТО потратили 2% или более своего ВВП", - говорилось в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более 2% ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза", - сказал Лопеш да Сильва, научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам.

На наращивании расходов союзников НАТО по обороне уже много лет настаивают США. Такую позицию Вашингтон занимал при президенте Бараке Обаме, затем – при Дональде Трампе. Нынешняя администрация США также считает, что союзники Вашингтона должны стремиться тратить больше денег на военные нужды.

НАТО Йенс Столтенберг

Новости
Пандемия коронавируса

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID

В Великобритании впервые за пандемию нулевая суточная смертность от COVID
Пандемия коронавируса

В Турции ослабили меры против COVID-19

В отношении россиянки Сапеги во вторник провели следственные действия

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Белоруссия и Россия проработают вопрос об авиарейсах в Крым

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план добычи нефти на июль

Лукашенко договорился с Путиным о компенсации Минску потерь от налогового маневра

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

РФ не будет "стерилизовать повестку" перед саммитом Путина и Байдена

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Лукашенко ждет в 2022 году российский газ не дороже, чем в 2021 году

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');