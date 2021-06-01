Союзники по НАТО договорились укреплять оборону

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД государств-членов НАТО договорились продолжать укреплять оборону, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры договорились об укреплении коллективной обороны против всех угроз и подтвердили свои обязательства по расходам на оборону", - сказал Столтенберг во вторник по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран Североатлантического альянса.

На встрече глав МИД обсуждалась подготовка к саммиту НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что почти все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы на оборону в 2020 году.

"В результате 12 членов НАТО потратили 2% или более своего ВВП", - говорилось в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"Хотя в 2020 году большее количество членов НАТО потратили на свои вооруженные силы более 2% ВВП, в некоторых случаях это, вероятно, было больше связано с экономическими последствиями пандемии, чем с преднамеренным решением достичь целевого показателя расходов Североатлантического союза", - сказал Лопеш да Сильва, научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам.

На наращивании расходов союзников НАТО по обороне уже много лет настаивают США. Такую позицию Вашингтон занимал при президенте Бараке Обаме, затем – при Дональде Трампе. Нынешняя администрация США также считает, что союзники Вашингтона должны стремиться тратить больше денег на военные нужды.