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Литва нарастила оборонные расходы до 2,03% ВВП

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин Литвы одобрил увеличение оборонного бюджета страны на 20,5 млн евро, до 2,03% ВВП, чтобы соответствовать стандартам НАТО, сообщает агентство BNS. Такое решение ранее приняли президент Литвы Гитанас Науседа, министр финнасов Гинтаре Скайсте и вице-министрм обороны Жильвинас Томкус.
3 июня Скайсте подписала соответствующий приказ.

Угроза невыполнения Литвой обязательства перед НАТО возникла из-за того, что, согласно опубликованному в мае прогнозу Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), экономика Литвы в этом году будет расти интенсивней, чем ожидалось ранее, поэтому соотношение финансирования обороны с ВВС может сократиться до 1,99%.

Закон о бюджетных показателях Литвы позволяет Минфину позаимствовать средства на финансирование обороны в объеме не менее 2% ВВП.

На встрече президента Литвы с главой Минфина и вице-министром обороны было также отмечено, что на данный момент оборонные расходы ниже, чем было предусмотрено в соглашениях, в которых поставлена цель добиться к 2030 году финансирования этой сферы в размере 2,5% ВВП.

В этом году на оборонный бюджет Литвы предусмотрено выделить почти 1 028 млн евро.

При рассмотрении обновленного госбюджета 2021 года парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Литвы в среду предложил правительству повысить финансирование обороны на 20,7 млн евро.

Литва Минфин НАТО

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