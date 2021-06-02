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Экипаж корабля ВМС Ирана эвакуировали из-за пожара

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Корабль ВМС Ирана загорелся недалеко от иранского порта Джаск в Оманском заливе, его экипаж был благополучно эвакуирован. Об этом сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на заявление ВМС.

Данных о возможных погибших и пострадавших не приводится.

Корабль, как отмечает агентство, выполнял учебную миссию. О причинах возникновения пожара не сообщается.

В апреле текущего года судно "Савиз" под иранским флагом, по сообщению некоторых СМИ, подверглось ракетному обстрелу в Красном море. Другие СМИ сообщали, что судно подорвалось на магнитной мине.

Представитель Пентагона Джессика Макналти тогда информировала, что американские военные не связаны с инцидентом.

"Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были вовлечены в инцидент", - заявила она.

Между тем, The Wall Street Journal сообщила, что иранские официальные лица подтвердили нападение на судно. Предполагается, что судно было атаковано военными Израиля.

По данным газеты The New York Times, сославшейся на осведомленного американского чиновника, израильтяне уведомили США о том, что они нанесли удар по судну, назвав его возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим будет продолжать противостоять Ирану, даже несмотря на то, что это может привести к ухудшению отношений с США.

Иран Оманский залив

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