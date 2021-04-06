Судно под флагом Ирана подверглось обстрелу неподалеку от Йемена

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Судно "Савиз" под иранским флагом подверглось во вторник ракетному обстрелу в Красном море, сообщает иранское агентство Мехр.

Согласно информации другого иранского агентства "Тасним", судно пострадало от применения магнитной мины.

По первоначальным данным, инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи.

Межарабский информационный портал "аль-Хадат" в свою очередь сообщает, что судно "Савиз" ранее использовалось иранским Корпусом стражей Исламской революции для сбора разведывательной информации.