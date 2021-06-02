Самолет "Белавиа" экстренно сел в Краснодаре по пути из Хургады в Минск

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Хургады в Минск, экстренно сменил маршрут и сел в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Пашковский".

"После вхождения в воздушное пространство России экипаж белорусского Boeing 737 сообщил кубанскому диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Диспетчер в соответствии с инструкцией предложил экипажу прервать полет и следовать на запасной аэродром в Краснодаре", - сказал он.

Посадка, по его словам, прошла благополучно.

"Однако дальнейшая эксплуатация лайнера пока будет приостановлена. Ожидается прибытие резервного борта", - сказал собеседник агентства.

"В 8:32 по Москве за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу готовятся 180 пассажиров", - сказал позднее "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы аэропорта.