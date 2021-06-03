Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

SpaceX запустит к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon в четверг стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает компания-разработчик SpaceX.

В миреАстронавты NASA вернулись на МКС после семичасового выхода в космосЧитать подробнее

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 13:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 12 минут после старта "грузовик" отделится от второй ступени носителя и продолжит самостоятельный полет к МКС. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня.

Это уже второй полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором. Запуск осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в 303 км от космодрома в Атлантике. Запуск должен стать 22-м по счету для "грузовиков" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. "Грузовик" доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции. В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по декабрь 2020 года компания SpaceX осуществила 21 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

США Cargo Dragon Falcon 9 МКС NASA SpaceX

Новости по теме

Новости

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Нанесший себе травмы в зале суда оппозиционер Латыпов выписан из больницы

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ФРГ разрешила российские авиарейсы после выдачи Lufthansa права на полеты в РФ

Нерегулярный вывозной рейс из Стамбула задержал в аэропорту сотни россиян

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Белоруссии

В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

Трамп закрыл блог на своем сайте

ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');