Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2ОТКанада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее

Япония заявила протест Китаю из-за пребывания его кораблей возле спорного архипелага

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Япония заявила протест Китаю в связи с длительным пребыванием патрульных кораблей КНР в районе спорного архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, сообщил журналистам глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

Он отметил, что заходы китайских кораблей в этот район моря, а также их периодическое вторжение в территориальные воды Японии отмечаются уже в течение 112 дней.

"Это крайне серьезно, мы заявили решительный протест", - подчеркнул министр.

Телеканал NHK, сообщая о китайских кораблях, отметил, что китайские корабли не только заходили в территориальные воды Японии, но и приближались к японским рыболовецким судам. Береговая охрана Японии продолжает находиться в состоянии боевой готовности. В своем комментарии береговая охрана заявила, что предпримет решительные действия в соответствии с международным и внутренним законодательством, чтобы предотвратить эскалацию напряженности.

Архипелаг фактически контролируется Японией. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии с точки зрения истории и международного права.

Китай неоднократно официально заявлял, что архипелаг Дяоюйдао и прилегающие к нему острова с древнейших времен являются китайской территорией, и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над этими островами.

Япония Китай

Новости

NBC узнал о возможных наступательных кибероперациях США против хакеров из РФ

NBC узнал о возможных наступательных кибероперациях США против хакеров из РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 4 июня

Пандемия коронавируса

Демократы призвали Байдена поставлять больше COVID-вакцин бедным странам

Демократы призвали Байдена поставлять больше COVID-вакцин бедным странам

Протасевич подтвердил, что был в Донбассе при батальоне "Азов"

Байден внес в черный список 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка Baltic Pipe

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Протасевич признал вину в организации незаконных акций протеста в Белоруссии

Белоруссия сократит численность персонала дипмиссии США

Песков заявил, что Путину есть что ответить Байдену по теме кибератак

Нарышкин назвал санкции Запада против Белоруссии и РФ элементами гибридной войны

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');