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МИД Литвы обвинил Белоруссию в попытке задержать машину с диппочтой

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия попыталась задержать автомобиль с дипломатической почтой Литвы, заявил литовский МИД.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, на пограничном переходе Мядининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу в МИД Литвы был срочно вызван представитель белорусского посольства, ему вручена нота протеста.

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