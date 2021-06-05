Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,5 млн

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 172 млн 592 440, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 712 570 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США - суммарно 33,34 млн инфицированных COVID-19, число скончавшихся выросло до 597 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28,69 млн, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 344 тыс.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16,84 млн, умерло 470 тыс. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 478,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 840 человек, Индии - 247, Бразилии - 2 201.