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Власти Дании одобрили строительство острова возле Копенгагена

Власти Дании одобрили строительство острова возле Копенгагена
Вид на порт Копенгагена
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Датские парламентарии одобрили план строительства искусственного острова близ Копенгагена, сообщает "Би-би-си".

Гигантский остров Линеттхольм планируется соединить с большой землей с помощью дороги, тоннеля и линии метро.

Предполагается, что на острове площадью 2,8 кв. км (около 400 футбольных полей) будут проживать до 35 тыс. человек.

Авторы проекта рассчитывают, что искусственный остров также поможет защитить порт Копенгагена от повышения уровня моря: планы возведения Линеттхольма включают также систему дамб по его периметру.

Ранее против идеи строительства выступали экологи, которые обеспокоены его влиянием на окружающую среду. Дело дошло до рассмотрения в Европейском суде, решения пока нет.

Как пишет "Би-би-си", если строительство острова пойдет по намеченному плану, то к 2035 году будут завершены все работы по возведению основания, а полностью завершить проект могут уже к 2070 году.

Дания Копенагаген Линеттхольм

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