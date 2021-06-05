В Минске объявили о готовности судиться в связи с инцидентом с Ryanair

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Белорусский премьер Роман Головченко заявил о готовности руководства страны отстаивать в суде ее интересы в связи с инцидентом с самолетом Ryanair и выразил уверенность, что Минск сможет добиться компенсации.

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от стран Запада компенсировать расходы, понесенные Минском во время инцидента с самолетом Ryanair.

"Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", - сказал Лукашенко 26 мая.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе взрыва на борту лайнера. Она впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан.