День народного единства в Белоруссии будут праздновать 17 сентября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии учредили новый праздник - День народного единства, который будет праздноваться 17 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба президента страны.

Соответствующий указ №206 Александр Лукашенко подписал 7 июня, уточнили в пресс-службе.

"День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора (подписан между РСФСР, УССР и Польшей, ознаменовал окончание советско-польской войны 1919-1921 гг., по нему Польше отошла в том числе Гродненская губерния Белоруссии - ИФ), и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации объединенных наций.

"Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - отметили в пресс-службе Лукашенко.