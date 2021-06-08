Жертвами протестов в Колумбии стали 58 человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В аппарате уполномоченного по правам человека в Колумбии сообщили, что за время антиправительственных протестов против налоговой реформы погибли 58 человек. Об этом пишет Associated Press.

Доклад ведомства также указывает на более чем 400 заявлений о нарушении прав человека, избиений, незаконных задержаний и других злоупотреблений со стороны полиции.

По данным правозащитной группы Temblores, полиция была непосредственно причастна к 45 смертям во время протестов. В Human Rights Watch указали, что задокументировали девять случаев, когда полицейские застрелили участников митинга и четыре смерти демонстрантов от слезоточивого газа и других спецсредств.

Ранее правоохранительные органы Колумбии критиковали за бездействие во время того как вооруженные гражданские лица стреляли по демонстрантам. После этого Межамериканская комиссия по правам человека решила отправить делегацию для проверки происходящего. На этой неделе члены организации встретятся с чиновниками, правозащитниками, а также пострадавшими.

Президент Колумбии Иван Дуке предложил реформировать полицию, в том числе снабдить ее сотрудников камерами видеонаблюдения, и создать управление по правам человека. Правительство страны также пообещало улучшить порядок жалоб на полицейских.

В ответ протестующие заявили, что сотрудники полиции должны быть переданы под юрисдикцию гражданских судов, а не военных трибуналов, как в настоящее время. По мнению демонстрантов, при такой системе полицейских судят их коллеги.

Протесты в Колумбии начались в конце апреля. По мнению участников митингов, правительство не справилось с пандемией коронавируса и разрушило их надежды на лучшее будущее. Кабинет министров Дуке попытался повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии, но отозвал это предложение после начала демонстраций.

На фоне протестов ушел в отставку министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья.