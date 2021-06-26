Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:19Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Иван Дуке в видеообращении подтвердил сообщения СМИ о том, что его вертолет был обстрелян неизвестными лицами.

Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Что ясно, так это то, что это - трусливая атака, в президентском вертолете есть пулевые отверстия", - сказал Дуке.

Вертолет был обстрелян при пролете над районом, в котором действуют партизаны левой Национально-освободительной армии и преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Вместе с президентом на борту воздушного судна находились другие официальные лица, в том числе министр обороны Колумбии Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос.

В Колумбии продолжаются протесты, начавшиеся в конце апреля. По мнению участников митингов, правительство не справилось с пандемией коронавируса и разрушило их надежды на лучшее будущее. Кабинет министров Дуке попытался повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии, но отозвал это предложение после начала демонстраций.

Колумбия Иван Дуке

Новости по теме

Новости

Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда
Пандемия коронавируса

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix

В Майами 4 человека погибли и 159 могли оказаться под обломками рухнувшего дома

ЕС продлил экономические санкции против РФ

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 180 млн

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');