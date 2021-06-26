Неизвестные обстреляли вертолет президента Колумбии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Иван Дуке в видеообращении подтвердил сообщения СМИ о том, что его вертолет был обстрелян неизвестными лицами.

Он отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Что ясно, так это то, что это - трусливая атака, в президентском вертолете есть пулевые отверстия", - сказал Дуке.

Вертолет был обстрелян при пролете над районом, в котором действуют партизаны левой Национально-освободительной армии и преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Вместе с президентом на борту воздушного судна находились другие официальные лица, в том числе министр обороны Колумбии Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос.

В Колумбии продолжаются протесты, начавшиеся в конце апреля. По мнению участников митингов, правительство не справилось с пандемией коронавируса и разрушило их надежды на лучшее будущее. Кабинет министров Дуке попытался повысить налоги на коммунальные услуги, топливо, заработную плату и пенсии, но отозвал это предложение после начала демонстраций.