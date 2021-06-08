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Число жертв столкновения поездов в Пакистане превысило 50 человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По данным местных властей, в результате столкновения двух поездов в третьей по величине провинции Пакистана Синд в понедельник погиб 51 человек, более 100 получили ранения.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Столкновение произошло из-за схода шедшего впереди поезда с рельсов, машинист следовавшего следом с разницей в несколько минут состава начал торможение, но предотвратить столкновение не смог, отмечают СМИ.

В спасательных работах приняли участие военные, была задействована тяжелая техника, для доставки раненых в медучреждения использовались вертолеты.

Причины схода с рельсов первого состава пока не выяснены.

Пакистан

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