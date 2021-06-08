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ФБР поймало сотни преступников с помощью специального приложения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ФБР, Федеральная полиция Австралии (AFP) и силовики из других стран провели масштабную спецоперацию, в ходе которой смогли задержать сотни преступников с помощью специально разработанного приложения для обмена зашифрованными сообщениями, сообщает во вторник телеканал CNN.

Как объявили представители ФБР и AFP, операция началась еще в 2018 году. В ее рамках силовики отслеживали переписку преступников в специальном мессенджере ANoM, доступном только на черном рынке, который можно устанавливать только на предварительно подготовленные для этого телефоны (с помощью этих устройств невозможно было звонить или отправлять электронные письма).

В AFP отметили, что ANoM стал популярным среди представителей криминального мира, которые, будучи уверенными в надежности и защищенности приложения, не использовали псевдонимы во время общения и открыто обсуждали преступления и преступные планы.

В результате, по данным австралийской полиции, спецоперация привела к поимке в Австралии 224 подозреваемых, которым предъявили обвинения по более чем 500 пунктам. Силовики также смогли найти и конфисковать 3,7 тонны наркотиков и почти 35 млн долларов наличными.

По данным BBC News, в результате спецоперации были арестованы более 800 подозреваемых по всему миру. BBC также отмечает, что ANoM было разработано специалистами ФБР, а затем через информаторов приложение распространили среди представителей криминального мира. В общей сложности порядка 12 тыс. телефонов с установленным на них ANoM использовали представители 300 криминальных синдикатов в более чем 100 странах.

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