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Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Во Франции задержали двух мужчин в департаменте Дром, где ранее во вторник президент страны Эммануэль Макрон получил пощечину, сообщает BFMTV.

На видеозаписи, которую активно распространяют в соцсетях, видно, как Макрон выходит к небольшой группе людей, чтобы поприветствовать собравшихся. Когда он приблизился к толпе, один из мужчин ударил президента по лицу. При этом он выкрикнул средневековый военный клич французов "Монжуа Сен Дени" ("Montjoie Saint-Denis") и произнес "долой Макронию!" ("a bas la Macronie!").

Телохранители Макрона сразу же отреагировали на произошедшее и увели президента. Затем вмешались жандармы.

Президент Франции во вторник посетил лицей в Дроме, затем он сел в свой автомобиль и отправился в центр города Валанс, чтобы пообедать на террасе. По дороге Макрон остановил кортеж, чтобы поприветствовать местных жителей, собравшихся у ограждений. В этот момент и произошел данный инцидент.

Франция

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