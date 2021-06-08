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Макрон попросил не преувеличивать значение инцидента с пощечиной

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с нанесенной ему пощечиной является лишь "единичным случаем", и намерен продолжать общение с гражданами.

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"Все хорошо. Не нужно переоценивать значение этого инцидента, который, как я думаю, является единичным случаем", - сказал Макрон, чьи слова приводят французские СМИ.

"Я продолжу (общаться с гражданами - ИФ). Ничто меня не остановит", - отметил он.

По его словам, подобное поведение не присуще подавляющему большинству французов.

Со своей стороны лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая, как ожидается, станет главным соперником Макрона на следующих президентских выборах, осудила атаку на главу государства, назвав ее недопустимой.

"Я считаю такое поведение недопустимым. И я это говорю решительно. Недопустимо физически нападать на президента страны", - указала Ле Пен.

Ранее во вторник Макрон во время поездки в департамент Дром вышел поприветствовать собравшихся у заграждения местных жителей. Когда французский лидер приблизился к толпе, один из мужчин нанес президенту пощечину. Телохранители Макрона сразу же отреагировали на произошедшее и увели президента. Затем вмешались жандармы. Два человек задержаны.

Франция Эммануэль Макрон Марин Ле Пен

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