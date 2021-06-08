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СБ ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком ООН на второй срок

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Члены СБ ООН во вторник рекомендовали переизбрать генсека ООН Антониу Гутерриша на второй пятилетний срок, сообщает агентство EFE.

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Эта рекомендация будет направлена в Генассамблею ООН, которой и предстоит решить вопрос о том, следует ли Гутерришу оставаться на второй срок на нынешнем посту.

EFE отмечает, что, как ожидается, генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на пост генсека.

В случае переизбрания, второй срок Гутерриша начнется в январе 2022 года.

ООН Антониу Гутерриш

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