СБ ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком ООН на второй срок

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Члены СБ ООН во вторник рекомендовали переизбрать генсека ООН Антониу Гутерриша на второй пятилетний срок, сообщает агентство EFE.

Эта рекомендация будет направлена в Генассамблею ООН, которой и предстоит решить вопрос о том, следует ли Гутерришу оставаться на второй срок на нынешнем посту.

EFE отмечает, что, как ожидается, генсек будет без проблем переизбран, так как официально больше никто не претендует на пост генсека.

В случае переизбрания, второй срок Гутерриша начнется в январе 2022 года.