Израиль нанёс авиаудары по Сирии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Израильские самолёты в ночь на среду нанесли серию ударов по территории Сирии, передают сирийские официальные СМИ.

Предполагается, что израильская авиация действовала из воздушного пространства Ливана.

О том, что было целью ударов, пока не сообщается. Израильская сторона, как это бывает в большинстве подобных случаев, не комментирует данные сообщения сирийской стороны.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к его находящимся в Сирии военным советникам.