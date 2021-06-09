Что случилось этой ночью: среда, 9 июня

Пожар в больнице Рязани, авиаудары Израиля по территории Сирии, поражение Даниила Медведева в четвертьфинале Roland Garros

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трое человек погибло при пожаре в рязанской больнице. В ночь на 9 июня поступило сообщение о пожаре в коронавирусной реанимации рязанской больницы им. Н.А.Семашко. По уточненным данным причиной пожара стало воспламенение проводки, которая не выдержала нагрузки от аппаратов ИВЛ.

- Цена на газ в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года. Спотовая цена газа в Европе штурмовала новый пик на ожиданиях более жаркой, чем ожидалось, погоды и сокращении поставок из Норвегии.

- Эммануэль Макрон попросил не преувеличивать значение инцидента с пощечиной. Президент Франции заявил, что этот случай является "единичным". По его словам, подобное поведение не присуще подавляющему большинству французов, поэтому он намерен продолжать общение с гражданами. Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая, как ожидается, станет главным соперником Макрона на президентских выборах, осудила атаку на главу государства, назвав ее недопустимой.

- Псаки прокомментировала план выхода России из проекта МКС. Во время брифинга Джен Псаки попросили прокомментировать слова генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который ранее заявил, что РФ хочет выйти из проекта МКС, если США не снимет санкции с российских космических предприятий. Псаки пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме.

- Израиль нанёс авиаудары по Сирии в ночь на среду. Предполагается, что авиация Израиля действовала со стороны воздушного пространства Ливана.

- Медведев проиграл Циципасу в четвертьфинале Roland Garros. Результат встречи в Париже - 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 в пользу спортсмена из Греции. Даниил Медведев был последним представителем России на Открытом чемпионате Франции-2021 в одиночном мужском разряде.