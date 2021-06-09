Псаки прокомментировала план выхода России из проекта МКС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на официальном брифинге сообщила, что обратиться за консультациями после заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о планах РФ выйти из проекта Международной космической станции (МКС), передает телеканал NBC News.

Во время брифинга Псаки попросили прокомментировать слова генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который ранее заявил, что Россия хочет выйти из проекта МКС, если США не снимет санкции с российских космических предприятий. Псаки пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях . По ее словам, космос является той областью, в которых США и Россия "исторически сотрудничали".

Об отказе России от использования МКС и создании собственной орбитальной станции впервые заявил вице-премьер Юрий Борисов. Позже глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отметил, что продолжение участия России в проекте МКС после 2025 года возможно только при снятии в ближайшее время санкций против российских космических предприятий