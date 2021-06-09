В Абхазии эвакуировали российских волонтеров, искавших пропавшего в мае туриста

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Абхазии эвакуировали группу российских волонтеров, которые вели в горах поиски пропавшего в начале мая туриста из Екатеринбурга Владимира Ульянова.

Волонтеры запросили помощи в эвакуации из альпийской зоны в районе слияния рек Химса и Кубыш. Они сообщили, что не смогут самостоятельно спуститься к побережью, так как "физически истощены и обратный путь им не под силу", сообщает в среду пресс-служба МЧС Абхазии.

Сотрудники МЧС Абхазии вывезли группу из четырех человек на вертолете. В то же время уточняется, что двое из шести участников волонтерской группы спускаются с высокогорья самостоятельно.

"Волонтеры не рассчитали свои силы. Мы их предупреждали о том, что это очень сложный маршрут, но несмотря на это, они попросили дать им возможность присоединиться к поискам. Теперь они убедились в том, что наши специалисты были правы", - сказал пресс-секретарь МЧС Роман Лабия.

По его словам, волонтеры в сопровождении абхазских спасателей заново отработали весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Однако пропавшего туриста так и не нашли.

Группа спасателей из числа волонтеров и представителей МЧС Абхазии отправились в недельную экспедицию по поиску российского туриста Владимира Ульянова в горах республики 2 июня.

Ульянову – 64 года и, согласно его публикациям в социальных сетях, у него большой опыт восхождения и в горах северного Урала, и Алтая.

Поиски российского туриста в верховьях Гумисты ведутся с 13 мая, когда группа туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Нижнего Тагила спустилась с гор. Выяснилось, что один из путешественников был оставлен в базовом лагере, так как не смог продолжить маршрут. Туристы пытались за ним вернуться, но им помешали снегопад и ледяной дождь.

Как сообщалось ранее, прокуратура Сухумского района проводит проверку по факту пропажи в горах Ульянова. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальные решение.