Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

В Абхазии нашли почти всех потерявшихся в горах туристов из РФ

Поиски еще одного человека продолжаются

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Группа российских туристов, затерявшихся в горах Сухумского района в Абхазии, обнаружена абхазскими спасателями. По сообщению пресс-службы спасательного ведомства, они уже доставлены в Сухум.

В горах остается еще один турист, не спустившийся с основной группой. Сейчас абхазские спасатели определяют дальнейший ход поисково-спасательной операции.

12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС поступило сообщение о том, что туристическая группа из семи человек пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии результатов не дал.

Инструктор группы Анна Делёва пояснила представителям МЧС, что туристы в горах попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы. Тогда ими было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью.

МЧС Абхазии в четверг вновь совершит облет района, где предположительно находится российский турист, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь спасательного ведомства Роман Лабия.

По его словам, на перевал Химса, где был разбит базовый лагерь туристами, будет выслана группа спасателей-поисковиков.

Группа состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Абхазия РФ

Новости по теме

Новости

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре

Два японских туриста полетят на МКС на "Союзе" в декабре
Пандемия коронавируса

Мальдивы зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Израиль разработал план наземной операции в секторе Газа

В американском модуле МКС сломался блок переработки воды

Пострадавших от "гаванского синдрома" оказалось гораздо больше, чем сообщалось ранее

Ученые выяснили, как SARS-CoV-2 обманывает иммунитет пациентов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 млн

ХАМАС и Израиль продолжили обмен ракетными ударами

Что случилось этой ночью: четверг, 13 мая

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны

Илон Маск приостановил продажи электромобилей Tesla за биткойны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');