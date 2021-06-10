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У экс-сотрудницы украинского института биотехнологий нашли флаконы с опасным вирусом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Бывшая сотрудница украинского Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса опасной болезни, сообщил Офис генпрокурора Украины со ссылкой на данные следствия.

В сообщении говорится, что бывшая сотрудница была ответственной за поддержание контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины.

Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы.

Эти штаммы она намеревалась перепродать. Женщина хранила их дома в холодильнике, флаконы были обнаружены при обыске.

Ей сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украина

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