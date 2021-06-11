В столице Чили введут карантин, несмотря на успешную COVID-вакцинацию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти столицы Чили Сантьяго введут карантин из-за роста уровня заражений коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Минздрав страны.

По данным Минздрава, режим карантина в Сантьяго и соседних муниципалитетах вступит в силу в субботу, 12 июня, в 05:00 по местному времени (12:00 по московскому).

В министерстве сообщили, что в Чили среднесуточный показатель случаев заражений COVID-19 превышает 7 тыс. При этом в столице, население которой составляет около 8 млн человек, имеется только 30 свободных коек в палатах интенсивной терапии.

BBC News отмечает, что ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается на фоне активной вакцинации чилийцев от COVID-19. Так, полную вакцинацию прошли около 58% населения Чили, а 75% получили хотя бы одну дозу препарата.

Как сообщает BBC News, чилийское правительство критикуют за слишком скорое смягчение ограничений на фоне успешного распределения вакцин.

В Чили с начала пандемии зафиксировали свыше 1,4 млн случаев COVID-19, более 30 тыс. человек скончались от осложнений, связанных с заболеванием, при этом более 1,3 млн пациентов полностью выздоровели.