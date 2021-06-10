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ВОЗ сочла недостаточным уровень вакцинации от COVID-19 в Европе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уровень вакцинации от коронавируса в Европе недостаточен, чтобы предотвратить повторные вспышки коронавирусной инфекции, считает Всемирная организация здравоохранения. Об этом на пресс-конференции заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что в регионе снижается общее число инфицированных коронавирусом, госпитализированных и скончавшихся, но властям не стоит преждевременно снимать ограничительные меры как это было сделано летом 2020 года.

"В течение прошлого лета количество заболевших постепенно росло среди более молодых возрастных групп, затем среди старших возрастных групп, что привело к разрушительной вспышке, карантинам и смерти людей осенью и зимой", - добавил Клюге.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 июня 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Европа коронавирус Ханс Клюге

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