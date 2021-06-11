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Израиль с 1 июля начнет впускать привитых туристов

Вопрос признания "Спутника V" обсуждается

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Израиль с 1 июля планирует начать прием иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации, вопрос с признанием российской вакцины "Спутник V" пока обсуждается, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтуризма страны.

"Израиль переходит к третьему этапу пилотного проекта по приему иностранных путешественников: с 1 июля будут облегчены условия въезда вакцинированных туристов и разрешены поездки индивидуальным путешественникам", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, вопрос с приемом туристов из ряда стран, в том числе России, Украины и Турции все еще обсуждается, поскольку эпидемиологическая ситуация пока не является благоприятной. "В пилотном проекте по приему туристических групп Россия пока не участвует", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, никаких ограничений по количеству принимаемых туристов не будет. Важно, чтобы они были из списка стран, одобренного Минздравом Израиля. Предполагается, что туристам с прививкой потребуется перед посадкой в самолет предъявить не только сертификат вакцинации, но и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Израиль из-за снижения уровня заболеваемости коронавирусом благодаря широкой вакцинации начал постепенно открывать границы для иностранных туристов в мае. С 23 мая страна приняла 20 зарубежных тургрупп в пробном режиме.

По данным на 11 июня, в стране 76% взрослого населения старше 16 лет получили обе дозы прививки от коронавируса. 10 июня было выявлено 45 новых случаев заражения, 8 и 9 июня - ни одного.

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