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Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны США утвердило $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности, в том числе на обучение и консультации, сообщает посольство США в Украине.

"Новый пакет в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине на $150 млн, в т.ч. обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО", - указывается в сообщении в соцсети Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за принятое решение.

"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - написал президент в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Киеву Плана действий относительно членства в НАТО.

Минобороны США Украина Владимир Зеленский НАТО

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