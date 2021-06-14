Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Украина сможет рассчитывать на план действий по присоединению к Североатлантическому альянсу, когда будет соответствовать определенным критериям, в том числе - искоренит коррупцию, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Это будет зависеть от того, соответствуют ли они критериям", - заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста о возможности присоединения Украины к НАТО.

"Им все еще нужно избавиться от коррупции, а также выполнить остальные критерии, чтобы они попали в план действий", - подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что решения, по вопросу о присоединении Украины к НАТО будет зависеть не только от США.

"Это зависит от всего альянса и от того, как они проголосуют", - отметил он.

Ранее в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Брюсселе Североатлантический альянс подтвердил, что его двери открыты для Украины и Грузии.

"В коммюнике, в решениях, принятых сегодня, мы подтвердили наши решения, что двери НАТО открыты, согласно решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. И также, что мы усилим и будем делать больше, чтобы помочь Украине и Грузии как странам-претендентам сфокусироваться на реформах, которые приблизят их к НАТО и евроатлантической интеграции", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по результатам саммита НАТО в Брюсселе в понедельник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что "главный месседж - это то, что НАТО солидарно с Украиной" и выступают за ее суверенитет и территориальную целостность.

В начале апреля аналогичную позицию обозначил Белый дом в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Джен Псаки сообщила, США оказывают поддержку Киеву, однако решение о вступлении Украины в НАТО находится в компетенции руководства Североатлантического альянса.